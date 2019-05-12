12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 48 лет / Фото: facebook.com/dnegreev
Губернатору Алтайского края Виктору Томенко в воскресенье, 12 мая, исполнилось 48 лет, рассказал в своем Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.
"Глава региона провел день рождения на футбольном поле вместе с членами правительства края, руководителями федеральных структур, администрации Барнаула, спортсменами", — пишет Негреев.
Отмечается, что на поле вместе с Томенко вышли заместители председателя правительства Виталий Снесарь, Денис Губин, Данил Ситников, Павел Детятев, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, министр транспорта Александр Дементьев, министр цифрового развития Евгений Зрюмов, министр здравоохранения Дмитрий Попов и другие.
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