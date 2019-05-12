Ликвидирован пожар на границе Алтайского края и Казахстана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Отмечается, что ленточный бор не пострадал — сухая трава горела вдоль леса, ее территория была ограничена пахотной землей.
Огонь пришел со стороны Казахстана и полыхал в районе КПП "Веселоярск". Пожар был потушен в ночь на 12 мая, в тушении принимали участие 2 отряда спасателей и пожарных.
По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, работу координировали начальник управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, зампред правительства Игорь Степаненко, а также министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.
В двух районах Алтайского края — Благовещенском и Кулундинском сохраняется самый высокий, пятый класс, горимости. Пожарная обстановка продолжает находиться на личном контроле Томенко.
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