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Названы пять самых дешевых универсалов российского авторынка

, ИА "Амител"
Lada Largus с необъятным багажником или, как вариант, семью посадочными местами балансирует на стыке сегментов
Одними из самых доступных универсалов стали изделия АвтоВАЗа / Фото: rg.ru

Одними из самых доступных универсалов стали изделия АвтоВАЗа / Фото: rg.ru

"Российская газета" проанализировала ситуацию в сегменте универсалов и приводит рейтинг наиболее доступных авто.

Lada Granta. Современное исполнение универсалане является для поклонников продукции АвтоВАЗа чем-то принципиально новым. Ведь фактически это перелицованная версия модели Lada Kalina, а последняя, как известно, ушла в небытие после рестайлинга всего субкомпактного вазовского семейства, случившегося перед стартом Московского автосалона 2018 года.

Как бы то ни было, модификация универсал является на сегодня самой дорогой в семействе Lada Granta — вилка цен составляет от 461 900 до 648 800 рублей. В разряде же универсалов нашего рынка это самая доступная модель. При этом наиболее дешевой окажется версия с начальным 1,6-литровым 87-сильным бензиновым "восьмиклапанником" и 5-ступенчатой "механикой".

Следующее в ценовой иерархии исполнение с 1,6-литровым 98-сильным бензиновым мотором и 4-диапазонным "автоматом" Jatco обойдется от 621 500 рублей, а топовый 1,6-литровый 106-сильный бензиновый двигатель сочетается как с 5-ступенчатой "механикой" (от 556 500 рублей), так и с 5-фирменным вазовским 5-ступенчатым "роботом" AMT.

Это авто отличают, по мнению автолюбителей, завышенные цены. Они начинается с 676 900 рублей и заканчиваются на отметке 873 900 рублей. Уже в базе имеется пара подушек безопасности, ESP, ABS, кондиционер, технология помощи при старте в гору, подогрев передних сидений, круиз-контроль и "электропакет".

Lada Vesta SW. Это авто позиционируется АвтоВАЗом как пятидверный универсал "гольф-класса", адресованный, в первую очередь, семейным людям. Однако фактически это игрок компактного класса, не имеющий прямых конкурентов в своем сегменте, а к косвенным можно отнести соразмерный лифтбек Skoda Rapid.

Вскоре после дебюта в июне 2017 года "пятидверку" начали выпускать на мощностях завода "Lada Ижевск". Усилиями шеф-дизайнера Стива Маттина Lada Vesta SW можно без натяжки назвать самым красивым вазовским универсалом.

Lada Largus. Это авто с необъятным багажником или, как вариант, семью посадочными местами балансирует на стыке сегментов. И тем не менее пассажирскую версию этой модели сегодня часто рассматривают как альтернативу Lada Vesta SW. Коробки передач для всех вариантов модели на сегодня — только "механика". Вазовский бензиновый "восьмиклапанник" объемом 1,6 л развивает 87 л.с., французский 1,6-литровый мотор — 102 л.с.

Цены начинаются с 590 900 рублй за пятиместный 87-сильный вариант и заканчиваются на отметке 736 400 рублей за топовое, щедро оснащенное семиместное исполнение модели. Особняком стоит битопливное исполнение с тем же французским силовым агрегатом, потребляющим как бензин, так и метан. Точная отдача битопливного мотора пока не обнародована, но, как правило, работа на метане забирает порядка 5-10 л.с. от имеющихся ста шести. Цены на версию Largus 1,6 MT CNG начинаются с 889 900 рублей.

Ford Focus Wagon. В июле легковое отделение компании Ford свернет свой российский бизнес, но тем не менее для российских поклонников марки именно сейчас наступили "золотые времена" — они могут серьезно сэкономить при покупке американской "пятидверки", поскольку все модели Ford продаются сейчас с большими скидками, а именно — аж на 175 000 рублей дешевле, чем до сообщений о сворачивании бизнеса "американцев" в России. Так, к примеру, Ford Focus Wagon с начальным 1,6-литровым 105-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой "механикой" (доступен также и преселективный "робот") можно приобрести за 848 000 рублей.

Похожая ситуация и с другими вариациями "сарая". Вариант со "средним" 1,6-литровым бензиновым мотором мотором и "механикой" и преселективным "роботом" распродают за 1 034 500 рублей и 1 074 500 рублей соответственно. А наиболее мощную и дорогую версию с 1,5-литровым бензиновым 150-ситльным мотором и "автоматом" отдают за 1 245 500 рублей. Как бы то ни было, следует знать, что Ford Focus Wagon отличает неплохой для наших дорог клиренс 160 мм, достаточно неприхотливые бензиновые "атмосферники" (105 или 125 л.с.) и чуть менее надежный, но очень бодрый 1,5-литровый наддувный EcoBoost (150 л.с.).

Kia Ceed SW. Не считая модели Kia Rio X-Line, балансирующего на стыке сегментов универсалов и кроссоверов, Kia Ceed SW — единственный "вагон" корейской марки на российском рынке. Модель уже третьего поколения дебютировала в марте 2018 года на автосалоне в Женеве и неплохо продается ввиду современного конструктива, модной внешности и практичных решений.

Российская моторная линейка включает три бензиновых мотора объемом 1,4 и 1,6 литра, мощностью 100, 128 и 140 л.с. Базовая трансмиссия — 6-ступенчатая "механика". Для 1,6-литрового 128-сильного мотора опционально предлагается  6-диапазонный "автомат", а для 140-сильного турбомотора — 7-диапазонный "робот" с двумя сцеплениями. Цены начинаются с отметки 1 099 900 рублей за 1,4-литровый атмосферный вариант с "механикой" и заканчиваются на отметке  1 639 900 рублей за наиболее динамичный и щедро укомплектованный турбированный 140-сильный вариант с "роботом".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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