Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в восточных районах местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северный, 3-8 м/с местами порывы до 15 м/с.
Температура ночью -3...+2, местами по югу до +7. Днем +8...+13, в восточных районах местами небольшой дождь, утром с мокрым снегом, ветер северный, 3-8 м/с местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле ночью 0...+2, днем +8...+10. Ночью без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Днем также без осадков, ветер северный, 7-12 м/с.
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