Дополнительное расследование будет проведено по факту смерти Доренко

По факту смерти главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, умершего 9 мая от разрыва аорты после падения с мотоцикла, будет проведена повторная судебно-медицинская экспертиза, которая займет около недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора радиостанции Владимира Мамонтова.

"Они сами сейчас не знают временной лаг, то есть сколько времени это займет", — отметил Мамонтов, подчеркнув, что специалисты "будут стараться побыстрее все сделать".

Он добавил, что "речь идет не столько о повторной экспертизе, сколько о более подробном исследовании дополнительных данных".

Этим Мамонтов объяснил то, что прощание с Доренко, ранее назначенное на 12 мая, после чего тело Доренко предполагалось кремировать, переносится.

Ранее дочери Доренко от первого брака заявили, что их отца могли отравить. При этом, как сообщается в СМИ, они считают, что нынешняя супруга Доренко была заинтересована в смерти журналиста.

"Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко — Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен", — отметил Мамонтов.