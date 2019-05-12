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Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки шоу "Голос. Дети"

, ИА "Амител"
По мнению Абрамова, обнародование результатов проверки привлечет дополнительное внимание к этой ситуации
Новый виток травли может способствовать появлению у девочки психологических травм / Фото: ugra.kp.ru

Новый виток травли может способствовать появлению у девочки психологических травм / Фото: ugra.kp.ru

Бизнесмен Ян Абрамов, отец Микеллы Абрамовой, которая победила в проекте "Голос. Дети", потребовал засекретить результаты проверки итогов телепроекта, по итогам которого его дочь одержала победу, пишет "Газета.Ru".

По данным телеграм-канала Baza, Абрамов обратился к представителям нидерландской компании Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и заявил им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.

Бизнесмен полагает, что такая травля может способствовать появлению у дочери психологических травм.

Также, как отмечается, по мнению Абрамова, обнародование результатов проверки привлечет дополнительное внимание к этой ситуации.

Ранее сообщалось, что минимум пять регионов РФ заподозрили в "аномальном" голосовании. Среди подозрительных субъектов находятся Москва и Подмосковье, а также Курская, Калининградская и Кировская области.

Примечательно, что в СМИ ранее появилась информация о привлечении работников курского завода "Авиаавтоматика" для голосования за дочь Алсу. Якобы их просили отправлять SMS, оплатив расходы на связь и выдав небольшие денежные бонусы. Также сообщалось, что в некоторые военные части поступили несколько тысяч сим-карт, которые якобы были использованы для голосований.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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