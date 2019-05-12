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Новая зона отдыха с качелями и картой Алтая скоро появится в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Работы планируют завершить до 1 июня

В центре Барнаула скоро появится еще одно красивое место для отдыха, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Зону отдыха оборудуют на проспекте Ленина на противоположной стороне от ЦУМа.

"Здесь уложат плитку, установят скамьи, урны, застелят рулонные газоны. Изюминкой зеленого уголка станут качели, карта Алтайского края и фотозона, сделанные из кованого металла", — говорится в сообщении паблика.

Также отмечается, что новая зона отдыха горожан в темное время будет подсвечиваться. Работы планируют завершить до 1 июня. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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