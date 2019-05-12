Члены семьи певицы Алсу не просили засекретить результаты проверки онлайн-голосования на телепроекте "Голос. Дети", по итогам которого дочь артистки Микелла победила с большим отрывом от конкурентов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Алсу Сергея Фадеева.

"Данная информация является ложной, представляет собой фейк-ньюс с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением", – заявил Фадеев.

Ранее сообщалось, что отец Микеллы бизнесмен Ян Абрамов потребовал от представителей нидерландской компании Talpa Media Holdings, владеющей форматом шоу "Голос", засекретить результаты проверки голосования в финале и суперфинале шоу. Отмечалось, что бизнесмен назвал обнародование итогов расследования ситуацией, которая может привести к тяжелым психологическим травмам для его дочери и дополнительно привлечет внимание к утихающему скандалу.

Победа 11-летней Микеллы с большим отрывом в финале и суперфинале шоу "Голос. Дети" вызвала массовое недовольство зрителей. Первый канал отметил, что онлайн-голосование было аномальным, и объявил о проведении проверки, которой занялась компания Group-IB.

Сообщалось, что специалисты уже зафиксировали, что аномальное голосование за Абрамову велось по меньшей мере из пяти регионов. На Первом канале отказались комментировать эту информацию.

Представители Алсу заявляют, что фальсификации итогов голосования не было.

В СМИ ранее появилась информация о привлечении работников курского завода "Авиаавтоматика" для голосования за дочь Алсу. Якобы их просили отправлять SMS, оплатив расходы на связь и выдав небольшие денежные бонусы. Также сообщалось, что в некоторые военные части поступило несколько тысяч сим-карт, которые якобы были использованы для голосования.