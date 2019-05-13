Горячую воду отключат в домах барнаульцев в контуре ТЭЦ-3 с понедельника, 13 мая.
С сегодняшнего дня в краевой столице начинают испытывать тепловые сети на прочность. Опрессовка в контуре ТЭЦ-3 будет проводиться с 13 по 22 мая. Затем гидравлические испытания будут завершены и начнется ремонтная кампания.
Ремонтные работы будут проводиться в период с 23 мая по 5 июня.
Затем, с 17 по 26 июня, испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2, ремонтная кампания в данном случае начнется 27 июня и завершится 10 июля.
Вполне вероятно, что энергетики на ряде участков смогут провести ремонтные работы досрочно и горячая вода вернется в дома горожан немного раньше.
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