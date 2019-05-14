Вы – руководитель крутой компании и знаете все, ну или почти все, о том, как продвигать и продавать свой продукт? Давайте проверим: пройдите тест на Amic.ru и узнайте, а может быть пришло время изменить подход к вашему бизнесу и детально разобраться в тонкостях маркетинга и продажах?
30 мая в Барнауле при поддержке Медиагруппы "FM-Продакшн" состоится авторский тренинг Александра Белгорокова "Маркетинг и продажи для первых лиц".
Среди участников теста мы разыграем билет на тренинг категории "Старт". Победителя из числа ответивших на вопросы теста выберет наш генератор случайных чисел 22 мая. Результаты розыгрыша опубликуем на портале Amic.ru и в соцсетях Медиагруппы "FM-Продакшн" "ВКонтакте" и "Инстаграм".
Итак, начнем:
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