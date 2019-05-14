Новый закон обязывает оборудовать тахографами грузовики и пассажирские автобусы. Многие перевозчики не согласны с данным законом и заявили о готовности покинуть рынок. Президент партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Николай Орлов в марте 2019 года выразил уверенность, что такая инициатива похоронит автобусную сеть. Однако ряд экспертов считают, что перевозчики несколько лукавят и внедрение тахографов неудобно тем, кто пользуется не совсем законными методами повышения доходов, невзирая на безопасность окружающих. Председатель Комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по транспорту и экспедированию Юрий Бетеньков и член Алтайской торгово-промышленной палаты, директор ООО "Интелтех" Константин Сажин в эфире "Эха Москвы в Барнауле" обсудили требования закона, этапы внедрения оборудования и сложности, с которыми сталкиваются предприниматели при установке тахографов. Выдержки из беседы мы публикуем на портале Amic.ru. Беседовала Ася Хлыновская.

Зачем нужны тахографы

Юрий Бетеньков: Хотелось бы, чтобы у людей было понимание, что тахограф – это средство, которое обеспечивает прежде всего безопасность дорожного движения, контролирует скоростной режим, соблюдение режима труда и отдыха водителя. И в соответствии с важностью данного закона дальнейшее поэтапное внедрение тахографов предусматривает, что с ноября 2019 года физические и юридические лица, которые осуществляют перевозку на грузовых автомобилях массой свыше 3,5 тонны плюс пассажирские перевозчики в межрегиональном сообщении, с 1 июля 2020 года должны быть оснащены тахографами регулярные пассажирские перевозчики в городском сообщении. Тахографы в Российской Федерации достаточно давно применяются. На первом этапе ими оснащались транспортные средства, которые осуществляют международные автомобильные перевозки. Это грузовики массой свыше 12,5 тонны и пассажирские автобусы. В 2014-2015 годах начали оснащаться транспортные средства, перевозящие опасные грузы. Потом начали применять тахографы на автомобилях, перевозящих грузы массой свыше 12,5 тонны и пассажирские автобусы, осуществляющие межрегиональные перевозки. Это основные этапы, которые уже в полной мере работают.

Корреспондент: А вы, как предприниматель, какие плюсы, минусы видите в идее внедрения тахографов?

Ю.Б.: Если рассматривать этот вопрос со стороны нагрузки на бизнес, то, конечно, это дополнительные затраты. Любой предприниматель сегодня, особенно в России, пытается сэкономить. С этой точки зрения хочется, чтобы была некая поддержка для предпринимателей в оснащении тахографами автомобильного транспорта. Но если эту проблему рассмотреть со стороны безопасности дорожного движения, то все мы прекрасно понимаем, что порой имеет место быть огромный автобус, перевозящий пассажиров при невыполнении скоростного режима, с нарушением правил дорожного движения. И в случае ДТП последствия бывают очень тяжелыми. Для меня, как для гражданина, конечно, безопасность на первом месте. Если от внедрения тахографов будет снижено количество ДТП, это будет огромный плюс.

Кому неудобны тахографы

Константин Сажин: Внедрение тахографов неудобно для предпринимателей. Часто аварии происходят по вине водителей пассажирского транспорта, в частности из-за того, что водитель работает по 10-14 часов, нарушая режим труда и отдыха. В последние годы в этом вопросе была неразбериха. Кто-то просто пытался получить больше прибыли. На сегодняшний момент данным законом просто наводится порядок. Добросовестные перевозчики готовы к установке тахографа и введению тахографического контроля на предприятии, а для частников, работающих нелегально, это нехорошая весть.

Корр.: Какие данные тахограф собирает, как и куда он их передает?

Юрий Бетеньков: Тахограф всю информацию аккумулирует у себя в блоке памяти, которую после выполнения рейса уже механик либо должностное лицо снимает с данного прибора и переносит на хранение в память компьютера. Если случается происшествие, ведется проверка и специалист может проверить скоростной режим, соблюдение режима труда и отдыха, то есть какое количество времени водитель управлял автомобилем, какое количество времени отдыхал. Предприятие обязано всю эту информацию хранить. А из тахографа информацию удалить невозможно.

Константин Сажин: Пилотный проект уже запущен в Свердловской, Ленинградской и Московской областях. Так, тахограф связывается с "Платоном" и информация с него передается напрямую в контролирующие органы, в частности Ространснадзор, где эта информация обрабатывается, и при нарушениях "письма счастья" приходят собственникам транспортных средств. То есть все нарушения будут выявляться автоматически. Человеческий фактор здесь устраняется.

Корр.: И сколько времени информация хранится?

Константин Сажин: Информация хранится год. Есть два типа тахографов – для международных перевозок и для внутрироссийских перевозок. В тахографах, которые используются для внутрироссийских перевозок, еще установлен блок криптозащиты, который хранит эту информацию в течение трех лет. При замене блока СКЗИ собственник данного блока должен еще по законодательству хранить этот блок у себя еще в течение года на случай проверок, если кому-то из контролирующих органов эта информация будет нужна.

Кому от тахографов хорошо будет

Корр.: То есть все-таки внедрение тахографов – это хорошо?

Юрий Бетеньков: Если говорить о предпринимателях, которые выполняют все законы и ведут белый бизнес, конечно, такое выравнивание условий для всех участников рынка положительно скажется. В конечном итоге – это формирование цены, скорости перевозки грузов и пассажиров. Лично для меня и моего предприятия – это хорошо.

Корр.: Но есть компании, для которых это неприятное известие?

Юрий Бетеньков: Смотря как будет работать система выявления и наказания за передвижение с нарушениями, либо вовсе без тахографа. Сейчас сумма штрафов по сути небольшая: от одной до трех тысяч рублей на водителя и от пяти до десяти тысяч на должностных лиц. В Госдуме на очередном чтении лежит законопроект по изменениям, который планирует увеличить ответственность для юридических лиц до 100 тысяч рублей за нарушение режима труда и отдыха, соответственно для компаний и физических лиц штраф составит до 50 тысяч рублей. Это уже другая ответственность. Тут уже будет дешевле поставить тахограф и соблюдать закон. В России без этого нельзя. Обязательно должна работать система контроля – четко, понятно.

Сколько стоят тахографы

Корр: Столько стоит покупка и установка тахографа?

Константин Сажин: В среднем, сегодня оснастить транспортное средство тахографом стоит от 45 000 рублей и выше. Все зависит от того, какого года выпуска транспортное средство и если ли предустановка под тахограф. На свежие транспортные средства тахограф поставить намного дешевле. Завод-изготовитель уже предусматривает такую функцию и часто сам же устанавливает. Нужно только заранее предупредить дилера, какой тахограф нужен и где, на какой территории ты планируешь работать, будут это международные перевозки или внутрироссийские.

Корр.: Но не все еще гладко, от предпринимателей поступают жалобы на некачественное оборудование.

Юрий Бетеньков: У нас предприниматели иногда просто хотят сэкономить и поэтому не разобравшись в ситуации ставят оборудование, где им подешевле пообещали, а потом приходится проходить ту же самую процедуру, но уже в аккредитованном сервисе-мастерской. У нас работает Комитет по транспорту Алтайской торгово-промышленной палаты, чтобы предприниматели Алтайского края могли обращаться, консультироваться. В конце февраля мы проводили бесплатный семинар по вопросам тахографии. Были приглашенные эксперты из Москвы, собрали более 100 гостей. Все было рассказано доступно.

Константин Сажин: Добавлю, что по техническому оснащению есть два вида тахографов и предпринимателю надо просто выбрать. Поставить тахограф, про который можно забыть, и ваше транспортное средство не простаивает по причине поломки тахографа. Либо сэкономить и поставить более дешевый тахограф, но тогда надо понимать, что его придется периодически ремонтировать. А это простой, это время, это деньги. Не все организации эту информацию доносят до потребителей – клиентов.

Корр.: Есть ли льготы, бонусы для предпринимателей, которые оснащают свои автомобили тахографами? Есть ли какой-то налоговый вычет или другая помощь государства.

Константин Сажин: 20% возвращается с налога на прибыль, но при условии, что предприятие делает определенные страховые отчисления.

Корр.: Установка тахографа стоит порядка 40-50 тысяч. А что насчет обслуживания?

Константин Сажин: Обновление программного обеспечения тахографа юридически запрещено. Сейчас выходят новые карты для водителей, новые блоки СКЗИ, но не все тахографы их принимают, и производитель начинает выпускать новую версию прошивки. Мастерские за деньги обновляют эти тахографы, а платит за это собственник транспортного средства. Что касается умения работать с тахографом. Есть приказ Минтранса №287 – это квалификационные требования к сотрудникам транспортных средств, начиная от водителей, диспетчеров, ответственных ПДД, механиков. Большая часть организаций, которые имеют в штате водителей, не уделяют этому должного внимания. Но в тоже время сами от этого страдают. Если водитель не умеет делать распечатку с тахографа, то за это будет отвечать должностное лицо, так как водитель по приказу №287 обязан уметь пользоваться теми типами тахографов.

Корр.: Где этому учат и насколько это сложно?

Константин Сажин: На нашем предприятии есть свой учебный лицензированный центр. Мы занимаемся не только установкой тахографов, мы занимаемся полным комплексом данного направления, можем помочь осуществить весь тахографический контроль: от установки до обучения. А насчет обучения. Банковскими картами уже все умеют пользоваться. Принцип тот же. Вставляется карточка, вводится ПИН-код, в меню нужно выбрать то, что требуется. Минимальное время обучения – 40 часов.

А проезд подорожает?

Корр.: И вопрос, который волнует всех пассажиров: подорожает ли проезд в связи с тем, что каждый автобус должен будет быть оснащен тахографом?

Юрий Бетеньков: Однозначно не могу сказать, потому что нужно просчитывать полную себестоимость перевозки грузопотока, количество пассажиров, компенсации, которые на тот период буду действовать со стороны администрации. Себестоимость перевозок складывается из многих факторов и основной – это не тахограф, а топливо. Нужно привлекать к расчетам специалистов и смотреть, какая сумма будет затрачена от парка машин. Есть объединение пассажирских перевозчиков Алтайского края – им и карты в руки. Могу сказать: по грузовым перевозкам после оснащения техники тахографами конкретного увеличения не было.