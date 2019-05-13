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Украинский генерал заявил, что можно вернуть Донбасс за сутки

, ИА "Амител"
Военный утверждает, что власти выбрали более длительный дипломатический путь
Генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военным путем можно вернуть Донбасс за сутки / Фото: arhano.ru

Генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военным путем можно вернуть Донбасс за сутки / Фото: arhano.ru

Бывший командующий операцией объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телеканала "1+1" заявил, что военным путем можно вернуть Донбасс за сутки, сообщает РИА "Новости".

По его словам, молниеносное нападение и продвижение до границы с Россией займет даже меньше времени, но затем нужно обеспечить порядок на "освобожденной" территории.

"Сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры", – считает Наев.

По его словам, такой план до сих пор не приведен в действие, потому что руководство Украины выбрало более длительный дипломатический путь решения проблемы.

Стоит отметить, что ранее по указу президента Украины Петра Порошенко на посту командующего военной операции на Донбассе Сергея Наева сменил Александр Сирский.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

13.05.2019 09:00
гость

выбрало более длительный дипломатический путь решения проблемы

Молодец генерал, правильный путь выбрал, так и надо решать проблемы. Не надо бомбить Сербию, Ливию, Сирию, Афганистан или Ирак, надо выбирать более длительный дипломатический путь решения проблемы. Сейчас паспорта начали выдавать, проблема решается. Длительный путь, но так и надо. Правильно все сказал генерал, видно, что повоевал, теперь в вопросе разбирается

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13.05.2019 09:03
гость

Это типа, я Нурмагомедову легко могу морду набить, но я выбираю более длительный дипломатический путь решения проблемы

0  0
13.05.2019 09:21
гость

Мы США тоже можем завоевать за сутки, но мы выбрали более длительный дипломатический путь решения проблемы

0  0
13.05.2019 09:33
гiсть

зачем завоевывать США, если все равно мы пользуемся тем, что они производят? Тот же интернет, в конце концов, на 146% состоит из американских технологий

0  0
13.05.2019 10:12
- гость -

на фото воины то ли не тех грибов наелись

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