В Израиле стартовали светские мероприятия, приуроченные к открытию Евровидения-2019, сообщает РИА "Новости".
Так, в воскресенье 41 национальная делегация продефилировала по "оранжевой дорожке" в Тель-Авиве.
Участники конкурса в шикарных одеждах под вспышки фотоаппаратов собравшихся представителей СМИ проследовали через оцепленную для такого случая площадь в центре израильской столицы.
На берегу Средиземного моря уже открылась фан-зона, где на больших экранах покажут трансляцию конкурса.
Непосредственно соревновательная часть Евровидения начнется во вторник. Полуфиналы запланированы на 14 и 16 мая, а финал – на 18 мая.
Сопоставив коэффициенты ставок на победу стран в Евровидении-2019 от букмекеров, можно сказать, что главными фаворитами считаются три исполнителя.
Это представитель Голландии Дункан Лоуренс с композицией Arcade, россиянин Лазарев с песней Scream и швед Джон Лундвик, который представит на суд публики свою песню Too Late for Love.
Сергею Лазареву во второй раз доверено представлять Россию на конкурсе. В 2016 году он занял второе место.
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