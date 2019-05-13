Комиссия УФАС по Алтайскому краю проверила участников аукционов, проводимых региональными госзаказчиками, на предмет картельного сговора.
В ходе проверки было выявлено, что в 16 аукционах на право поставки медицинских расходных материалов, реагентов и инвентаря для медучреждений Алтайского края принимали совместное участие два ООО. Общая начальная максимальная цена контрактов, выставленных на торги, – более 54 млн рублей.
Установлено, что в каждом из указанных случаев одно из этих предприятий выигрывало торги с минимальным снижением начальной (максимальной) цены контракта от 0,5 до 1,5%. При этом они предлагали идентичные по стоимости и содержанию услуги.
"Компании пользовались единой электронной инфраструктурой и проводили совместную подготовку к торгам – заявки фирм на участие в аукционах идентичны по структуре и оформлению. Кроме того, между компаниями выявлены экономические взаимоотношения", – уточняют краевые антимонопольщики.
С учетом всех указанных обстоятельств, региональное управление ФАС России возбудило дело по данному факту. В ведомстве предполагают, что между указанными участниками заключалось устное соглашение о ценовой политике во время аукциона, и они исполнили его, тем самым эти участники торгов нарушили ст. 11 ФЗ "О защите конкуренции".
В случае подтверждения подозрений, компании могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ. Если их вина будет доказана, участникам сговора грозит штраф вплоть до половины начальной стоимости предмета торгов.
Комментарии
Там уже кого то садили
Все закупки идут по этой схеме. Исключения крайне редки.