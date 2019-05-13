Горела квартира на втором этаже/ Фото: vk.com/incident22
Пожар произошел утром 13 мая в одном из многоэтажных домов в 5-м Кооперативном проезде.
Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", ЧП случилось в квартире на втором этаже дома №10а.
"На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов, скорая. На данный момент пожар ликвидирован", – отмечает автор заметки. В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что площадь пожара составила около трех квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
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