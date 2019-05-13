Известный российский рэпер Кравц на канале "Бар в большом городе" на видеохостинге YouTube рассказал о драке, которая достаточно давно случилась на его концерте в Горном Алтае.

По его словам, все началось с того, что один из друзей охранников клуба начал кричать: "Братиш, вопрос есть", а потом и вовсе схватил исполнителя за ногу.

Кравц не стал терпеть такого поведения и что есть силы ударил навязчивого посетителя микрофоном по носу.

"Кровь хлынула фонтаном", – утверждает музыкант.

После этого вспыхнула массовая драка. С одной стороны "баррикад" были сам Кравц и его фанаты, с другой – друзья охранников.

Рэпер знал, что пострадавший от его микрофона человек ждет его возле клуба, но не захотел с ним встречаться и уехал на лимузине.

Правда, теперь он до сих пор испытывает любопытство по поводу того, какой же все-таки вопрос хотел ему задать посетитель концерта.