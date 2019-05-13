Перекладку тепловых сетей начали в Барнауле – этот процесс будет сопряжен с ограничением движения транспорта.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, к данным работам Барнаульская тепломагистральная компания приступает с 13 мая. Для проведения работ потребуется временное ограничение движения автомобильного потока по 1/3, половине или всей ширине проезжей части дорог.
В первую очередь энергетики начнут перекладку:
– участка тепловой сети М-31 по улице Энтузиастов в районе жилых домов 20а, 22, с ограничением движения транспорта по 1/3 проезжей части дороги четной стороны улицы Энтузиастов с 13 мая по 19 июня;
– участка тепловой сети М-331 по улице Шукшина в районе жилых домов №29, 34 с ограничением движения транспорта:
- по 1/2 проезжей части дороги четной стороны улицы Антона Петрова в районе жилого дома №258 с 13 мая по 5 июня;
- по 1/2 проезжей части дороги улицы Шукшина в районе жилого дома №29 с 13 мая до 5 июня;
- по 1/2 проезжей части дороги четной стороны улицы Шукшина в районе жилого дома №34 с 13 мая по 29 июня;
– участка тепловой сети М-34 по улице Попова в районе жилых домов №157, 208а с ограничением движения транспорта:
- по 1/3 проезжей части дороги четной стороны улицы Попова в районе жилого дома №208а с 13 мая по 14 июня;
- по 1/3 проезжей части дороги нечетной стороны улицы Попова в районе жилого дома №157 с 13 мая по 14 июня;
– участка тепловой сети М-332 по улице Георгия Исакова в районе жилых домов №213, 213в с ограничением движения транспорта:
- временно (для осуществления погрузочно-разгрузочных работ) по 1/2 проезжей части нечетной стороны улицы Георгия Исакова в районе жилых домов №213, 213в с 13 мая по 27 июня;
- по всей ширине проезжей части улицы Островского в районе жилого дома №23 с 22 часов 17 мая до 6 часов 20 мая.
Комментарии