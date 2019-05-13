Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) рейса SU 1206, летевший из Москвы в Самару, развернулся и приземлился в Шереметьево, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на сведения сервиса Flightradar.
Самолет летел в нужном направлении приблизительно до Владимира, над которым поменял курс, развернувшись в обратном направлении.
Согласно табло самарского аэропорта Курумоч, время прибытия рейса перенесено на полтора часа – с 4:30 до 6:00.
По сведениям издания, с момента трагедии в аэропорту, в которой погиб 41 человек, "Аэрофлотом" отменено уже около 50 рейсов самолетов SSJ 100, однако в компании эту информацию никак не комментируют.
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