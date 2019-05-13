Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула объявил аукцион на выполнение работ по обустройству пешеходной зоны по проспекту Ленина, где будет выложена полностью новая плитка. Как следует из материалов на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 26,8 миллиона рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 16 мая, а сам аукцион пройдет 23 мая. Победитель аукциона должен будет к сентябрю благоустроить главную пешеходную аллею города, которую в народе называют "аллеей студентов".

На отрезе от улицы Димитрова до Чкалова планируется полностью заменить асфальт на плитку, сделать бетонные бордюры, смонтировать систему полива газонов, поставить 50 скамеек. Большая часть из них будет расположена между улицами Димитрова и Чкалова – 36 штук.

Отметим, что пешеходная аллея нуждается в обновлении. Так, качество лавочек давно вызывает вопросы у барнаульцев. Кроме того, разрушается и асфальт на аллее. Однако из-за дороговизны работ городские власти, видимо, благоустроят только часть аллеи.

Кроме того, в этом году в Барнауле будут благоустроены три общественных территории в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда". Они получат чуть более 100 миллионов рублей. Это два участка аллеи по ул. Георгия Исакова – от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной на территории Железнодорожного района и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова на территории Ленинского района, а также сквер по ул. Панфиловцев, 22 в Индустриальном районе.

На аллее по ул. Георгия Исакова кроме замены асфальтового покрытия, размещения цветников и малых архитектурных форм планируется обустройство велосипедной дорожки.