"10 мая в УСК "Подмосковье" в Щелково завершился всероссийский финал 11-го сезона общероссийского проекта "Мини-футбол – в вузы". С 4 по 10 мая более 100 команд со всей России вели борьбу за призы в трех лигах – Золотой, Серебряной и Бронзовой", – сообщает "Алтайский спорт".
Бронзовым призером первого дивизиона Серебряной лиги стала барнаульская команда "МФК Политех – АлтГТУ". В матче за третье место алтайские политеховцы встретились в Щелково со студентами Нижегородского политехнического университета. Основное время закончилось вничью – 1:1, победу нашим землякам принесла серия послематчевых пенальти, которую они выиграли 2:1. Еще одна алтайская команда – из Барнаульского юридического института МВД РФ – заняла в первом дивизионе шестое место.
Нововведением завершившегося сезона стало разделение мужской и женской Серебряной лиги на высший и первый дивизионы. Пять лучших команд первых дивизионов по итогам всероссийского финала заменят в следующем сезоне пять худших коллективов в высших дивизионах. Так что "Политех – АлтГТУ" завоевал не только призовое место, но и повышение в классе.
Справка. Проект "Мини-футбол – в вузы" стартовал в 2008 году, став продолжением уже реализуемого на тот момент проекта АМФР "Мини-футбол – в школу". Участие в дебютном сезоне приняли команды 436 высших учебных заведений. Минувший сезон проекта объединил команды 589 вузов и ссузов Российской Федерации. Общее число участников составило 227 348 спортсменов. Всероссийский финал 10-го сезона вошел в Книгу рекордов России как самый массовый финал спортивного мероприятия для студентов. В решающей стадии проекта сыграли 120 команд, а число участников составило 1610 человек.
Проект реализуется Ассоциацией мини-футбола России при поддержке Министерства спорта РФ, Министерством науки и высшего образования РФ и Российского футбольного союза. Его партнерами являются компании "Столото", "Норильский никель", Росбанк, "Спортмастер", Tarkett* и K2-Sport**.
*Таркетт – прим.ред.
**К2-Спорт – прим.ред.
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