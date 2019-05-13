"ВЦИОМ-Спутник" провел опрос об удовлетворенности россиян своей работой, сообщает РБК.
Как выяснилось, 85% граждан удовлетворены свой работой. При этом 78% опрошенных выразили желание продолжить трудиться, даже если у них не будет потребности в финансах.
Правда только 56% остались бы при этом на том же самом месте, в то время как 22% попробовали бы себя в другой сфере деятельности.
Каждый пятый (21%) респондент признался, что бросит работу и будет отдыхать, если пропадет необходимость зарабатывать деньги. В возрастной группе старше 60 лет доля таких людей вдвое больше – 43%.
Опрос проводился 7 мая 2019 года. В нем приняли участие 1600 человек по случайной выборке телефонных номеров, зарегистрированных на территории РФ.
Комментарии
При этом 78% опрошенных выразили желание продолжить трудиться, даже если у них не будет потребности в финансах.
Тут ключевое слово "трудиться", можно рисовать, петь, танцевать, играть в футбол, это тоже труд. Если не будет потребности в финансах можно над женщинами в саунах трудиться
Можно в соцсетях трудиться. Лежать и плевать в потолок конечно никто не будет, все найдут как потрудиться. Кто-то едет в Куршавель с 17-ю моделями и там приходится потрудиться
Тут ключевое слово "трудиться",
а то
Труд – это целесообразная деятельность по созданию материальных благ, это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей
так что следуя из определения футболеры, плясуны певуны и игруны мимо кассы )))
Сказки венского леса. 95%.