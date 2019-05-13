Подробности аварии на улице Червонной в Барнауле, где накануне вечером перевернулся автомобиль, сообщили в ГИБДД.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что, по информации очевидцев, водитель уходил от погони ДПС.
В городской Госавтоинспекции произошедшее комментируют так: "12 мая в 22 часа 35 минут в городе Барнауле на улице Червонной, в районе дома № 8, произошло дорожно-транспортное происшествие – опрокидывание транспортного средства. Водитель – мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан Либерти", при возникновении опасности для движения не принял мер к снижению скорости, вплоть до полной остановки транспортного средства и допустил опрокидывание".
В полиции уточняют, что в результате аварии никто не пострадал. Установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении водителя составлен административный материал.
Комментарии
ну либерти то гонка