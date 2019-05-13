420 рублей в среднем тратят россияне на приготовление окрошки весной 2019 года. "Индекс" популярного блюда рассчитали "Известия", они проанализировали цены на продукты, которые входят в классический рецепт окрошки, и пришли к выводу, что за год цена блюда выросла на 9%.

Amic.ru посчитал, сколько тратят на окрошку жители Алтайского края. Для расчетов использовали классический рецепт приготовления окрошки: 1 литр кваса, 230 г редиса, 400 г картофеля, 300 г огурцов, 5 яиц, 300 г вареной колбасы, 230 г сметаны, 1 пучок зеленого лука, 1 пучок укропа.

По данным Алтайкрайстата, за год цены на перечисленные продукты в Алтайском крае изменились следующим образом: вареная колбаса подорожала с 325,47 до 336,76 рубля за 1 кг, сметана – со 142,46 до 148,24 рубля за 1 кг, куриные яйца – с 44,09 до 54,72 рубля за 10 шт., огурцы – с 87,70 до 104,82 рубля, картофель подешевел с 25,65 до 18,37 рубля. Цены на квас, редис и зелень Алтайкрайстат не анализирует, поэтому мы использовали средние цены, которые предлагают службы доставки продуктов.

Стоимость окрошки в Алтайском крае складывается из следующих цен на ингредиенты:

редис (230 г) – 57,50 рубля;

картофель (400 г) – 7,2 рубля;

яйца (5 штук) – 27,5 рубля;

огурцы (300 г) – 31,50 рубля;

колбаса вареная (300 г) – 101 рубль;

сметана (230 г) – 34 рубля;

квас (1 л) – 37 рублей;

лук – 53 рубля;

укроп – 34 рубля.

Этого количества ингредиентов хватит на приготовление примерно на 7 порций. Таким образом, окрошка для жителей Алтайского края обходится примерно в 382,7 рубля. Это дешевле, чем для жителей других регионов России. Отметим, что несмотря на рост цен, продукты в Алтайском крае по-прежнему одни из самых дешевых в стране.