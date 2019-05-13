В 2018 году тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 37,9 млн жителей России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сведения Минздрава РФ. Это свыше четверти (25,8%) населения страны.
При этом общий охват населения за год ежегодно увеличивается на два млн человек, уточняют в ведомстве.
По итогам мероприятий в 2018-м выявлено 896 тысяч случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.
Напомним, ранее появилась информация, что среди осужденных в России ВИЧ-инфицирован каждый десятый заключенный среди мужчин и каждая пятая осужденная женщина.
Комментарии
Из 38 миллионов 900 тыщ это 1 с вич на 40 человек.неслабо.Я не одинок)