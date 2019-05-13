25 апреля 2019 года при поддержке "Нового Радио Барнаул" прошел апрельский этап "Мисс Granmulino" в ресторане Vienne Lion и кофейне Granmulino.
Для участия в финальном шоу были отобраны шесть очаровательных конкурсанток.
Программа вечера прошла в стиле Rap Trap Vogue (рэп, трэп, вог). Участницы предстали перед гостями в RnB и спортивных образах, финальный выход завершился дефиле в вечерних нарядах.
Развлекательная программа сопровождалась невероятным исполнением Beat box от Дарьи Дедовой, зажигательными танцами от студии современного танца Energy и вокалом от Пархоменко Дениса.
Мисс Гранмулино Апрель была выбрана Софья Труфанова.
Мисс Новое Радио Барнаул стала Шейдова Наталья.
Мисс Vienne Lion – Гаранская Арина.
Полный фотоотчет можно посмотреть здесь.
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Комментарии
страшные
макаронные миски
Ошеломлён... Как мне развидеть это?
13.05.2019 12:08
- гость -
ну вы -то , наверняка, красавица редкостная
Нормальные девчули, погулять можно. Имхо выше комменты от майонезных теток или гомосяо?