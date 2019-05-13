Срезу несколько аварийных зданий снесут на проспекте Ленина в Барнауле к 2025 году. Госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ готовит программы расселения из аварийных домов. Сроки реализации – 2019-2025 годы. В десяти субъектах России под них уже выделили деньги из федерального бюджета, пишет "Алтайский портал недвижимости".
По Алтайскому краю список домов еще уточняют. Однако уже известно, что к 2025-му году должны быть снесены двухэтажки на пр. Ленина, 127, 129, 129/2, 129/3 (пересечение с ул. Матросова), еще несколько в конце проспекта и большой 4-этажный 5-подъездный дом на пр. Ленина, 92 (пересечение с ул. Профинтерна). Кроме того, в список попали как минимум по десять адресов на ул. Водников (Затон), П. Сухова, Смирнова, Тимуровской (Поток), Хлебозаводской и Цеховой (ВРЗ). Несколько деревянных домов исчезнут с ул. Никитина (пересечение с пр. Красноармейским и Социалистическим). Глобальная "расчистка" ожидается на ул. Советской Армии (номера 79-85, 50-64 и 156-164).
По данным Фонда, на сегодняшний день в Алтайском крае числятся аварийными 473 многоквартирных дома общей площадью 185,6 тыс. кв. м и населением почти 12 тыс. человек. 13,4% этих зданий были построены до 1920 года. Основная масса домов под снос (64%) датируется 1946-1970 годами сдачи. Большинство из них (77,6%) – двухэтажные, меньшинство (0,4%) имеют пять и более этажей.
Только в Барнауле список не расселенных аварийников состоит из 203 объектов. Самый старый из них возведен в 1863 году (деревянная двухэтажка на ул. Пушкина, 88). Его, а также еще 45 объектов должны освободить и демонтировать в 2022-м году. Следующая партия (110 домов) ожидает расселения в 2025 году. У остальных даты сноса пока не определены.
Комментарии
интересно. ленина-92 снести, а два соседних профинтерна 32 и 30 - менее аварийные что ли?
11:43
Так они не на красной линии. Там земля не так ценится
однако окна на парк лучше, чем на ленинский...
Интересно, каким образом собираются снести Ленина, 92, если это памятник архитектуры?
Интересно, каким образом собираются снести Ленина, 92, если это памятник архитектуры?
элементарно, вначале вывести из реестра памятников, а потом под снос...
Конечно выгодно позже на месте двухэтажки построить на 3 метрах 16 этажный дом, все делается не просто так
что, еще одна прокуратура?
Сталинки бы не трогали, хотя лепнину уже никто не восстановит. Я так думаю, что скоро и Строителей 21 и 25 снесут.
Мне интересно, а владельцам квартир дадут жилья в новых домах по этому адрему или вынудять переезжать на выселки?
13.05.2019 12:16
Гость
Интересно, каким образом собираются снести Ленина, 92, если это памятник архитектуры?
Элементарно Ватсон, на этом месте построят прокуратуру 24 этажа с подземной парковкой на 10 машин, а то городская прокуратура ютится в 5-ти этажке на Никитина, а куда новых девочек помощниц брать? А районные прокуратуры в старых зданиях? Тут огромный задел для сноса памятников в центре и строительства прокурорских зданий, а то у прокурорских дети и внуки подросли, надо пристраивать.
Рано или поздно все равно придется сносить. Ничего не вечно.