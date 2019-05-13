Срезу несколько аварийных зданий снесут на проспекте Ленина в Барнауле к 2025 году. Госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ готовит программы расселения из аварийных домов. Сроки реализации – 2019-2025 годы. В десяти субъектах России под них уже выделили деньги из федерального бюджета, пишет "Алтайский портал недвижимости".

По Алтайскому краю список домов еще уточняют. Однако уже известно, что к 2025-му году должны быть снесены двухэтажки на пр. Ленина, 127, 129, 129/2, 129/3 (пересечение с ул. Матросова), еще несколько в конце проспекта и большой 4-этажный 5-подъездный дом на пр. Ленина, 92 (пересечение с ул. Профинтерна). Кроме того, в список попали как минимум по десять адресов на ул. Водников (Затон), П. Сухова, Смирнова, Тимуровской (Поток), Хлебозаводской и Цеховой (ВРЗ). Несколько деревянных домов исчезнут с ул. Никитина (пересечение с пр. Красноармейским и Социалистическим). Глобальная "расчистка" ожидается на ул. Советской Армии (номера 79-85, 50-64 и 156-164).

По данным Фонда, на сегодняшний день в Алтайском крае числятся аварийными 473 многоквартирных дома общей площадью 185,6 тыс. кв. м и населением почти 12 тыс. человек. 13,4% этих зданий были построены до 1920 года. Основная масса домов под снос (64%) датируется 1946-1970 годами сдачи. Большинство из них (77,6%) – двухэтажные, меньшинство (0,4%) имеют пять и более этажей.

Только в Барнауле список не расселенных аварийников состоит из 203 объектов. Самый старый из них возведен в 1863 году (деревянная двухэтажка на ул. Пушкина, 88). Его, а также еще 45 объектов должны освободить и демонтировать в 2022-м году. Следующая партия (110 домов) ожидает расселения в 2025 году. У остальных даты сноса пока не определены.

