В 2018 году Центробанк отказался от чеканки монет номиналом ниже рубля, сообщает газета "Известия".
Соответствующее решение аргументировано тем, что находящейся в обращении мелочи достаточно для обеспечения наличных платежей.
Согласно сведениям регулятора, общий ее объем на территории России составляет 6,6 млрд рублей.
Из них монеты достоинством в одну копейку составляют 72,8 млн рублей, 5 копеек – 288,5 млн, 10 копеек – свыше 2,5 млрд, 50 копеек – около 3,6 млрд рублей.
В то же самое время в ЦБ отмечают, что большая часть этих средств (до 5 млрд рублей) могла осесть в карманах граждан и не находится в обороте.
В связи с этим кредитным организациям рекомендуют организовать прием монет.
Комментарии
Соответствующее решение аргументировано тем, что находящейся в обращении мелочи достаточно для обеспечения наличных платежей.
ага, при условии что большинство торговых сетей при оплате наличкой округляет сумму в чеке до рубля ))
используются в качестве шайб в автомобилях
Если такие рекомендации, то отдам мелочь по нумизматической цене. 1 и 5 коп. по 50 руб.