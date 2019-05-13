На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь / Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Барнауле на улице Юрина утром в понедельник, 13 мая.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Авария случилась в районе остановки "Докучаево".
На место аварии прибыла реанимация и пожарные. "Большая пробка, объезжайте по возможности", – добавляет автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП, отметив, что подробности будут сообщены позже.
Комментарии
Автобусники- ОТМОРОЗКИ!!! С ними рядом проезжать страшно, а какого тем кто в салоне....
Истинная правда. Ехал не так давно на 144 от Георгиева до Смирнова, и сто раз пожалел что не поехал на своей машине. Я просто думал что мы расшибёмся. А стаж мой водителя не чета тому пацану что за баранкой сидел 144. Их где вообще обучают и кто?
Время - деньги. Таков принцип их движения.