В момент инцидента оба водителя совершали обгон / Фото: 04.мвд.рф
Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей Mazda Familia и Toyota Corolla в Горном Алтае – авария случилась вечером 12 мая в Майминском районе.
Как сообщили в республиканском МВД, инцидент случился около 20:10 на 20-м километре автодороги Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск.
"Предварительно установлено, что 28-летняя жительница Горно-Алтайска, управляя автомобилем Mazda Familia, при движении со стороны села Куташ в направлении села Карасук, не убедившись в безопасности маневра, стала совершать обгон и допустила столкновение с автомобилем Toyota Corolla под управлением 33-летнего горожанина, который в этот момент также осуществлял маневр "обгон", – уточняют в полиции.
В результате столкновения автомобиль Toyota опрокинулся в кювет. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель автомобиля Mazda и пассажир автомобиля Toyota – 45-летняя жительница Чойского района. Установлено, что водители автомобилей были трезвые.
По факту ДТП возбуждено административное расследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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