Минфин обнародовал сведения о засекреченных госконтрактах, сообщает газета "Известия".
В общей сложности было заключено 52 717 контрактов, содержащих гостайну, на сумму 2,4 трлн рублей. Это 35% от общего объема контрактов, заключенных в соответствии с 44-ФЗ.
Напомним, государство имеет право держать в секрете информацию о госзакупках, разглашение которой может навредить обороноспособности страны и обеспечению безопасности ее граждан.
В тройку крупнейших заказчиков по объему засекреченных закупок вошли "Роскосмос", "Мосметро" и Управление дорожно-мостового строительства.
Если присутствие первого в этом списке легко объясняется его тесной связью с Министерством обороны, то наличие двух других пришлось объяснять специалистам.
Так, по словам военного эксперта Владислава Шурыгина, дорожные строители при проектировании используют секретную геодезическую и топографическую информацию, также как и "Мосметро", которое не может начать строительство новых веток, пока не убедится, что на пути не находятся секретные военные объекты.
Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов выдвинул еще одну версию. По его оценке, "Мосметро" может разрабатывать проект закрытых линий подземки для экстренной эвакуации, а УДМС – организовывать строительство взлетно-посадочной полосы для военной авиатехники.
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