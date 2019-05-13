Новый гастрономический рекорд России планируют установить в Барнауле на акции "Ночь музеев" – в краевой столице хотят создать самый большой йогурт.
Специальный мастер-класс проведут возле гостиницы "Алтай" 18 мая. "На глазах публики специалисты приготовят 100 литров йогурта. Для этого им потребуется 120 литров молока, 30 литров ягодного джема и пять килограммов шоколадной крошки. Начнется мастер-класс в 19 часов", – отмечают организаторы.
Всего в "Ночь музеев" для жителей и гостей Барнаула будет работать 41 культурная программа. Торжественное открытие акции состоится 18 мая в 18 часов на Нулевом километре.
Комментарии
это-же сколько пальм нужно подоить для получения 120 литров "молока"?
Судя по ингредиентам, это какой-то коктейль молочный, но никак не йогурт...