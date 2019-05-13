В Шри-Ланке заблокировали социальные сети и мессенджеры, сообщает РБК. Местным жителям теперь недоступны Facebook, Whatsapp и Viber.
Власти объясняют такое решение "ложной пропагандой", вызвавшей беспорядки на улицах страны.
В частности, десятки людей забросали различными предметами мечети и торговые точки, которыми владеют мусульмане.
Такие действия связывают с тем, что некоторые личности в социальных сетях манипулируют гневом и страхом людей после нескольких взрывов, организованных террористами.
Напомним, восемь терактов на территории Шри-Ланки в Пасху унесли жизни, по уточненным данным, 253 человек. Еще 500 были ранены.
Ответственность на себя взяли террористы "Исламского государства" (запрещено в России).
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