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Власти Барнаула заплатят 2 миллиона за проект ремонта фонтана у театра драмы

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Городские власти отказались от идеи установки нового фонтана в центре города

Администрация города Барнаула объявила аукцион на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтана, расположенного рядом с краевым театром драмы имени Василия Шукшина на площади Сахарова. Как следует из данных на сайте госзакупок, заявки будут принимать до 8 мая, а сам аукцион состоится 13 мая. Начальная цена контракта – 2,2 миллиона рублей. После этого победитель должен будет подготовить проект капитального ремонта одного из самых излюбленных мест отдыха в Барнауле.

  

Таким образом, городские власти окончательно отказались от установки рядом с театром нового фонтана. В августе 2018 года глава города Сергей Дугин сообщил Amic.ru, что мэрия рассматривает возможность установки в ближайшие годы нового фонтана рядом с Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина. По его словам, речь идет не о реконструкции действующего, а об установке совершенно нового фонтана, который станет самым привлекательным в краевой столице.

"Мы планируем установить там полностью новый фонтан. По одному из вариантов, работы будут оплачены из городского бюджета. Возможно, включимся в федеральную программу. Сейчас в Барнауле нет такого достойного фонтана, поэтому есть желание установить его рядом с театром драмы", – сообщил Сергей Дугин.

Отметим, что в 2014 году фонтан у барнаульского театра драмы уже был реконструирован более чем за два миллиона рублей. После этого объект был модернизирован и стал современнее.

Территория рядом с фонтаном уже долгие годы считается одним из самых любимых мест отдыха жителей города. Однако фактически там отсутствует нормальная инфраструктура, нет удобных лавочек. Многие барнаульцы традиционно любят отдыхать на газоне за территорией здания правительства Алтайского края.

По данным за 2018 год, в Барнауле работает несколько десятков фонтанов, 20 из них содержатся за счет бюджета города.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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