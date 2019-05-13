Источник: в мэрии Якутска проводят обыски

В мэрии Якутска правоохранительные органы проводят обыски, сообщает News.Ykt.Ru. Силовиков заинтересовал кабинет первого вице-мэра Владимира Федорова.
"Пришли несколько человек в штатском, зашли в его кабинет и закрылись изнутри, никого не впускают", – уточнил источник издания.
По словам самого Федорова, он находится на больничном и не знает, с чем связаны обыски.
Он предположил, что причина может быть в деле, которое было возбуждено против его жены, которую подозревают в неуплате налогов на 35 млн рублей.
"Но искать в кабинете мэрии? Они, наверное, только в охотничьей избушке у меня еще обыски не проводили", – удивляется Федоров.
Комментарии
а у тебя еще о охотничья избушка есть... - хорошо живешь, паря.