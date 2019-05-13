Министр Культуры РФ Владимир Мединский рассказал о том, что в условиях жесткой рыночной конкуренции с "глобальным Голливудом" российское кино продолжает развиваться и ставит новые рекорды, сообщает РИА "Новости".
Так, число зрителей отечественных фильмов в кинотеатрах России в 2018 году составило 57,9 млн человек, что более чем вдвое выше показателей 2012 года (28,7 млн).
По словам Мединского, такой скачок стал возможен благодаря системному повышению качества продукции кинематографа.
"У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти фильмы ориентируются на зрителя, они рассказывают об интересных людям героях и событиях, они опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности", – выразил уверенность глава Минкульта РФ.
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