Большинство людей уже отказались от телевидения, газет, потому что в век современных технологий проще узнавать полезную информацию из своего гаджета. А полезной информацией для любой девушки, у которой есть ребенок, станет тема о правильном и конструктивном воспитании своих детей. Такой материал будет всегда актуален для девушек, которые собираются стать матерью, которые уже имеют ребенка, даже вне зависимости от его возраста. Некоторые не могут найти правильного решения и обращаются за помощью к психологу, но есть и другой выход, более интересный и современный – стать психологом самому, родителям необходимо подружиться с ребенком. Как это грамотно сделать – вам расскажут и покажут на личном примере жители Барнаула на своем канале в YouTube под названием "Отцы и дети".

Канал создан специально для женщин, он содержит познавательно-развлекательный формат, именно через него можно найти правильный и грамотный подход к своему ребенку. Наличие героев канала соответствует его названию – Колесников Юрий (отец) и Иван (сын). Этот канал о том, как отец один воспитывает своего сына. Редко, когда мужчины уделяют много внимания своим детям, но Юрий не из таких, он тщательно интересуется жизнью своего сына. Колесников Юрий расскажет и покажет на своем личном примере, как правильно взаимодействовать с детьми, как сохранить авторитет в их глазах, но при этом не сломать личность. Также Юрий и Иван затронут важные темы о том, как вместе развиваться и поддерживать друг друга – все это является залогом грамотных отношений и формирования личности ребенка.

Если вы конструктивно выстраиваете отношения со своим ребенком с самого его детства, то во взрослой его жизни он будет находиться в гармонии и чувствовать себя полноценным членом общества.

Наш канал о том, как отец воспитывает своего сына, или сын воспитывает отца, – заявил в своем первом выпуске Колесников Юрий.

На канале Юрий и Иван помогут родителям и детям общаться "на одном языке", подскажут, как корректно заговорить о первой симпатии, как выявить причину лжи своего чада и как с этим бороться. Юрий с удовольствием делится своим опытом воспитания Ивана на YouTube канале "Отцы и дети".

"Отцы и дети"

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