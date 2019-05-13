Жителей Барнаула приглашают на кастинг нового сезона проекта "Битва экстрасенсов", который состоится в городе Новосибирске 25 мая. Шоу на ТНТ в этом году пройдет уже в 20-й раз.

В прошлом году победителем стал новосибирец Тимофей Руденко, который долгие годы выступал в алтайской лиге "КВН-Алтай" и приезжал в Барнаул.

"Битва экстрасенсов" – долгожитель эфира ТНТ. За 11 лет зрители смогли увидеть сотни людей, называющих себя экстрасенсами. Верить или нет в их силу – личное дело каждого зрителя. Но эксперимент ТНТ по проверке экстрасенсорных способностей продолжается. Попасть в проект могут те, кто не понаслышке знает о магии и о том, что не поддается объяснению законами физики.

Уже в 20-й раз ТНТ объявляет кастинг среди людей, обладающих паранормальными способностями. Если вы считаете себя сильным экстрасенсом, вам небезразлично чужое горе, и вы не боитесь скептических насмешек – вам прямая дорога на кастинг "Битвы экстрасенсов".

Заполните анкету на сайте http://castings.tnt-online.ru/casting-bitva-20/#about .

Ждите звонка редактора и смотрите проект "Школа экстрасенсов" по воскресеньям в 20:30 на ТНТ.