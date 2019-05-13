Жителей Барнаула приглашают на кастинг нового сезона проекта "Битва экстрасенсов", который состоится в городе Новосибирске 25 мая. Шоу на ТНТ в этом году пройдет уже в 20-й раз.
В прошлом году победителем стал новосибирец Тимофей Руденко, который долгие годы выступал в алтайской лиге "КВН-Алтай" и приезжал в Барнаул.
"Битва экстрасенсов" – долгожитель эфира ТНТ. За 11 лет зрители смогли увидеть сотни людей, называющих себя экстрасенсами. Верить или нет в их силу – личное дело каждого зрителя. Но эксперимент ТНТ по проверке экстрасенсорных способностей продолжается. Попасть в проект могут те, кто не понаслышке знает о магии и о том, что не поддается объяснению законами физики.
Уже в 20-й раз ТНТ объявляет кастинг среди людей, обладающих паранормальными способностями. Если вы считаете себя сильным экстрасенсом, вам небезразлично чужое горе, и вы не боитесь скептических насмешек – вам прямая дорога на кастинг "Битвы экстрасенсов".
Заполните анкету на сайте http://castings.tnt-online.ru/casting-bitva-20/#about.
Ждите звонка редактора и смотрите проект "Школа экстрасенсов" по воскресеньям в 20:30 на ТНТ.
Комментарии
сколько денег дадут?
13.05.2019 14:07
- гость -
а зачем вы у амика-то спрашиваете?
звоните на тнт.
ну амик же новость не просто так перетаскивает пусть и узнает
ну амик же новость не просто так перетаскивает пусть и узнает
просто тупо копирую, иногда даже сами не читают.