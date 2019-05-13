Подробности о ДТП с участием маршрутного автобуса на улице Юрина сообщили в барнаульской ГИБДД – в результате аварии пострадали три человека.
Инцидент случился в 10:05 в районе дома №299и. По предварительной информации, водитель, мужчина 1976 года рождения, управляя автобусом городского маршрута №54 марки Hyundai, допустил столкновение с попутно стоящим грузовым автомобилем МАН под управлением водителя, мужчины 1985 года рождения, и автомобилем "Форд Фокус", двигающемся во встречном направлении, под управлением мужчины 1984 года рождения.
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В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека – пассажиры автобуса. Им оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка.
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