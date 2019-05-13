Главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства, руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков Леонид Макаров в интервью телеканалу "Звезда" назвал причины высокой смертности детей на уроках физкультуры в российских школах.

По его словам, чаще всего смерть наступает от сердечного приступа. По этой причине в школах умирает в среднем 1,4 школьника на 100 тысяч учеников.

Для сравнения, в мире у учащихся школ происходят сердечные приступы у 1,1 школьника. При этом в развитых странах половину из них удается спасти.

На это есть несколько причин. Главная из них – несовершенство системы оказания медпомощи в школах, уверен врач.

"У нас еще системы первой помощи абсолютно не существует, потому что ни в одной школе вам не будут оказывать первую помощь, даже если там будет медсестра или врач, – заявил Макаров. – Я уже не говорю о такой роскоши, как автоматические наружные дефибрилляторы, о которых у нас даже некоторые врачи-кардиологи не знают".

В качестве положительного примера он привел столицу Казахстана Нур-Султан, где после нескольких смертей приняли решение оснастить все школы такими дефибрилляторами.

Кроме того, у медика вызывает опасение уровень медицинских работников, которые изучают результаты ЭКГ у детей.

"У нас не знают, что на них смотреть. Я, к сожалению, достаточно часто участвую во многих судебных медэкспертизах после случаев таких смертей, – рассказывает кардиолог. – Мы с судебными медиками разбираем предыдущие медицинские документы, обследуем семью и видим, что там были очевидные заболевания, которые не то что врачи пропустили, они их не увидели, не выявили".

В качестве третьей причины Макаров назвал несовершенство закона. Он считает, что практика наказывать человека, добровольно вызвавшегося оказывать медпомощь, но допустившего фатальную ошибку – это неправильно, так как люди боятся "оказаться крайними".

"Наши дети не защищены со всех сторон, – подводит итог кардиолог. – Сначала им не выявляют те заболевания, которые имеют риск, потом не могут оказать первую помощь".