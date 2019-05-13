Резкое похолодание с ветром, дождями и мокрым снегом ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Так, уже в ночь на 14 мая в регионе температура составит +1...-4 градуса. В этот день местами в крае ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в утренние часы местами туман.
Днем будет +7...+12 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.
В среду погода станет еще хуже. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются уже на большей территории края, в отдельных районах прогнозируют гололедные явления, а в северо-восточных и предгорных районах возможно появление временного снежного покрова.
Ночью 15 мая температуры составят +1...-4 градуса, днем будет +7...+12 градусов. Ветер северный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.
16 мая погода начнет меняться – в дневное время будет уже без осадков. При этом ночные температуры составят 0...-5 градусов, днем будет +9...+14 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.
Комментарии
самое оно горячую воду отключать. из года в год издеваются над людьми.
Народная примета: "отключили горячую воду - к похолоданию"
нене - это все черемуха виновата - цветет
Так!Впереди холодная пятидневка со среднесуточной температурой ниже +8 градусов.И что будет делать Сергей Иванович,и иже с ним,особо "горячие" сибирские парни,изнывавшие от жары в несколько дней,что холода еще вернутся,и со снегом!Ведь предупреждали же,что так и будет!!!И что?Снова запускать отопление в городе?!Да нет конечно.Отмахнутся,как всегда.Опять те же грабли!Ни чему не учит история прошлых лет!
Ничего, не замёрзните, а если что, то "бабы ещё нарожают!" (с)
13.05.2019 15:35
Гость
ЗамерзнИте - это повелительное наклонение. Достали путать "е" и "и" в формах глаголов.
13.05.2019 15:44
- гость -
попейте валерьянки - а то сдохните от нервов что кто -то не так пишет