Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает газета "Ведомости".
Когда нововведение вступит в силу, количество маркированных продуктов может вырасти вдвое.
Согласно тексту документа, перечень расширится за счет восьми групп товаров. В их числе бакалея, безалкогольные напитки, бытовые техника и химия, детское питание, косметика, растительные масла, а также продукция из мяса и рыбы.
Также уточняется, что изменения в законодательстве не начнут действовать до согласования с советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Комментарии
Ну вот, снова какой то дружбан Путина протолкнул свой бизнес...
ждем подорожания данных товаров