АО "Авиапредприятие "Алтай", которое управляет барнаульским аэропортом, приступило ко втором этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью 15 млн рублей. Работы начаты в 2018 году и предусматривают шесть этапов. Полностью замена полотна ВПП завершится к 2023 году.

В среднем общая стоимость работ при сегодняшнем уровне цен оценивается в 90 млн рублей.

Напомним, что ранее ежегодно проводился планово-предупредительный ремонт аэродромного покрытия "ямочным" методом, когда ремонтировались небольшие изношенные участки. В 2018 году старое покрытие в центральной части полностью снималось единым участком площадью 30х467 метров и менялось на новое, увеличив вдвое площадь ремонта. В результате мы получили не только отремонтированное, но и идеально ровное покрытие. В этом году площадь отремонтированного участка составит 30 метров в ширину и 450 метров в длину. Работы завершатся 31 мая. Ремонт будет производиться в "технологические окна", в дневное время, поэтому сохранится стабильная и непрерывная работа всех подразделений аэропорта и график полетов.

Текущий ремонт будет выполнен за счет средств АО "Авиапредприятие "Алтай". Ежегодно планируется обновлять по 1/6 части полосы. Аэропорт Барнаула им. Г.С. Титова располагает взлетно-посадочной полосой класса "В" протяженностью почти 3 километра.

Ранее губернатор Виктор Томенко уже заявлял о продаже аэропорта. По словам главы региона, сейчас идет поиск оптимальных механизмов для решения всех вопросов, связанных и с модернизацией объекта, и с контрольным пакетом акций. Томенко пояснил, что в крае сегодня работают над тем, чтобы базовая воздушная гавань региона, которой и является аэропорт Барнаула, была приведена в соответствие с современными требованиями. Ведется работа по проекту расширения терминала: по сути, строительства нового здания. В перспективе предполагается заняться вопросами реконструкции взлетно-посадочной полосы.