Традиционно в День Победы сотрудники Альфа-Банка возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны.
В Сибири более 500 сотрудников банка почтили память тех, кому мы обязаны мирной и свободной жизнью. В Томске акция прошла в Лагерном саду, венки в Кузбассе были возложены к Мемориалам Славы в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. Новосибирская и бердская делегации присоединились к официальным шествиям и возложили венки к вечному огню на Мемориалах Славы. Волонтеры Барнаула провели акцию на площади Победы возле памятника воинам Алтайского края, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
"День Победы – праздник, благодаря которому мы можем жить и радоваться каждому дню, – подчеркивает Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в г. Барнауле. – Мы не имеем права забыть эту историю. К сожалению, сейчас ветеранов осталось очень мало, и мало кто может лично пообщаться с ними. Акция Альфа-Банка дает возможность почтить память участников тех далеких событий и выразить благодарность за их подвиг".
АО "Альфа-Банк"
Комментарии
а вы это без пафоса могли сделать? акцент на чем, что вы-де такие молодцы?
ребят, ну несерьезно
"Акция Альфа-Банка дает возможность почтить память участников тех далеких событий и выразить благодарность за их подвиг". - что это ?....