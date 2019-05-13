Жителя Хабарского района Алтайского края будут судить по обвинению в убийстве своего годовалого пасынка.
Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчине инкриминируют пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").
Согласно версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, остался дома наедине со своим годовалым пасынком.
"Будучи недовольным плачем ребенка, обвиняемый нанес ему несколько ударов по телу, а затем задушил", – констатируют в правоохранительном ведомстве.
Рассмотрением уголовного дела займется Алтайский краевой суд.
Комментарии
животное
Не, не животное, этот выродок хуже - он человек.