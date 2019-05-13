Прокуратура города Пыть-Яха в Югре выявила факты предоставления поддельных дипломов двумя депутатами городской думы, занимающих должности директора МАУ "Горнолыжная база "Северное сияние" и заместителя директора по развитию производства МУП "Управление городского хозяйства г. Пыть-Яха".
Как сообщает пресс-служба ведомства, чтобы получить образование по специальности "государственное и муниципальное управление" за более короткий промежуток времени, они представили документы о наличии высшего образования, полученного в Тюмени. Однако на самом деле они не оканчивали вузов.
При этом замдиректора МУП успел на основании липового диплома получить высшее образование по сокращенной форме даже дважды.
По представлению прокуратуры, эти лица уволены с занимаемых должностей.
Комментарии