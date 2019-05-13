Мужчину будут судить в Барнауле по обвинению в совершении разбойного нападения на женщину-таксиста.
Как сообщили в краевой прокуратуре, согласно версии следствия, обвиняемый, находясь в такси, напал на женщину-водителя, нанес ей удары кулаком в область горла, отчего потерпевшая не справилась с управлением и съехала в кювет.
Затем злоумышленник за волосы вытащил женщину из салона и продолжил наносить удары, после чего протащил ее волоком в безлюдное место, где обнажил жертву нападения и нанес десятки ударов ногами и руками по телу и голове.
Мужчина похитил из салона автомобиля сотовый телефон и деньги в сумме 600 рублей.
"В ходе проведения судебно-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлены признаки врожденного малоумия в виде легкой умственной отсталости с нарушением поведения. Вместе с этим он может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу", – добавляют в ведомстве.
Комментарии
малоумие?????
олигофрен это был