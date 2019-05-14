"Комплекс полноценности" – первая персональная выставка работ Артема Лютцева, предпринимателя, одухотворенного прагматика, ищущего высокие смыслы в неидеальных материях повседневности.
Работы Артема – это спонтанное выражение внутреннего мира художника средствами абстракционизма, авангардизма и экспериментального поиска.
"Комплекс полноценности" – проект совершенно нового для галереи формата: это касается не только стиля работ, но и особенностей подачи.
Выставка будет сопровождаться перформансами и интерактивами.
Кроме того, на открытии выставки гостей ждут:
- DJ Юля Петрова
- кавер-группа "Лаки Грингос"
- арт-перформансы
- ведущий Владимир Дементьев
- фуршет.
Вход свободный.
Мы ждем вас 16 мая 2019 года
Сбор гостей – в 18:00, начало – в 18:30.
Галерея и Школа искусств "Нагорная"
г. Барнаул, ул. Аванесова, 30
Тел: 8-963-578-11-78
Инстаграм @nagornayart