Проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка в алтайском селе Залесово проводит Следственный комитет, сообщает краевое управление СКР.
В ведомстве уточняют, что тело ребенка с признаками утопления было обнаружено 12 мая в реке Каменка.
"По данным следствия, ребенок вместе с другими детьми, стоя на мостике через реку Каменка, кидал в воду камни. В какой-то момент мальчик поскользнулся и упал в реку.
В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавляют в СКР.
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