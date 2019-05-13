Генпрокуратура Украины начала расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК ("Вмешательство в деятельность судебных органов"), сообщает РБК.
Одним из фигурантов дела стал действующий президент Украины Петр Порошенко. Вместе с ним подозреваются главы Минюста и Нацбанка.
Нарушение закона усмотрели в том, что он раскритиковал решение Окружного административного суда Киева о том, что Приватбанк был национализирован незаконно.
Перед вторым туром президентских выборов Порошенко заявил, что решение суда – это часть плана олигарха Игоря Коломойского, который намерен в случае победы Зеленского вернуть себе финансовую организацию, которая частично ему и принадлежала (41,6% акций).
Стоит отметить, что согласно украинскому законодательству за вмешательство в деятельность судебных органов предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до трех лет, до шести месяцев ареста и лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
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