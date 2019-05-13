Следственный комитет начал проверку после появления в СМИ информации о том, что бездомный пес в барнаульском поселке Черницк покусал ребенка.
Как сообщили в региональном управлении СКР, по имеющимся данным, в апреле 2019 года в поселке Черницк на несовершеннолетнего ребенка напал бездомный пес.
"В результате укусов ребенок получил множественные травмы. Никаких мер со стороны администрации муниципального образования не предпринимается – собака по-прежнему угрожает жителям поселка. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", – отмечают в ведомстве.
Следователи проверят действия должностных лиц муниципального образования, в чьи обязанности входят вопросы отлова бездомных животных, на наличие признаков преступления, предусмотренных статьей 293 УК РФ ("Халатность").
Комментарии
Отлавливать и усыплять без оглядки на зоофилов.
На асфальтовом заводе возле аэропорта постоянно вечером собаки без привязи, кидаются на велосипедистов. Около 4 собак и это на протяжении 15 лет, уже собаки сменились несколько раз.
перестаньте дразнить собак велосипедами, особенно у асфальтового завода
всех бездомных псов на мыло!